Bakan Kurum duyurdu! Yeşil dönüşümde kritik adım atıldı: Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi resmen başladı

Yönetmelikle, halihazırda yürürlükte bulunan 17 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" hükümleri tek bir mevzuat çatısı altında toplandı. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu biçimde izleme, raporlama, doğrulama ve piyasa işleyişine ilişkin hükümler entegre edilerek, ulusal ve uluslararası iklim yükümlülüklerinin yerine getirilmesini destekleyecek kurumsal ve düzenleyici altyapının oluşturulması hedeflendi.

Yönetmelikle, Türkiye'de kurulacak Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının azaltımının teşvik edilmesi, düşük karbon üretim teknolojilerine geçişin hızlandırılması ve yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, 42 madde, 6 geçici madde ve 7 ekten oluşan yönetmelikle, sistemin kapsamı, emisyon üst limiti, sera gazı emisyon izni, tahsisatların dağıtımı, geçerliliği ve teslimi, piyasa esneklik mekanizmaları, piyasa istikrar rezervi, yükümlülükler mekanizmasıyla izleme, raporlama ve doğrulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.