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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:01 Son Güncelleme: 9.06.2026 11:03

Bakan Kurum, Bonn'da G77 ve Çin temsilcileriyle kritik görüşme

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da gerçekleştirilen Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında uluslararası iklim müzakere gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AA Ekonomi
Bakan Kurum, Bonn’da G77 ve Çin temsilcileriyle kritik görüşme
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, iklim müzakere gruplarından "G77" ve "Çin Müzakere Grubu Başkanlığı" ile bir araya geldi.

TARAFLARIN BEKLENTİLERİ MASAYA YATIRILDI

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kurum, toplantılarda tarafların değerlendirmelerinin ve beklentilerinin ele alındığını belirtti.

Kurum, açıklamasında, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, iklim müzakere gruplarından G77 ve Çin müzakere grubu başkanlığı ile istişarelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

"İKLİM EYLEMİNİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

COP31 Başkanlığı görevini yürüttüklerini hatırlatan Kurum, görüşmelerde önümüzdeki döneme ilişkin iklim politikalarının da değerlendirildiğini aktardı.

Bakan Kurum, "COP31 Başkanlığı olarak, tarafların beklenti ve değerlendirmelerini dinlerken, önümüzdeki dönemde iklim eylemini güçlendirecek, uzlaşıyı destekleyecek ve somut sonuçlara katkı sağlayacak adımları değerlendirdik." dedi.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında gerçekleştirilen temasların, küresel iklim müzakerelerinde ortak zeminin güçlendirilmesine ve COP31 sürecine hazırlık çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MURAT KURUM #COP31

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