Bakan Kurum, Bonn’da G77 ve Çin temsilcileriyle kritik görüşme

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, iklim müzakere gruplarından "G77" ve "Çin Müzakere Grubu Başkanlığı" ile bir araya geldi.