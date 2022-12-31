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Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:38 Son Güncelleme: 31.12.2022 14:41

Bakan Kurum 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Bakanlığımıza 383 personel alıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Hayırlı olsun' diyerek Bakanlığa 383 personel alınacağının bilgisini verdi.

Bakan Kurum ’Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Bakanlığımıza 383 personel alıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Bakanlığın 2023'te 383 personel alacağının duyurusunu yaptı.

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatında Müfettiş Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında Milli Emlak Uzman Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nda İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu.

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Bakan Kurum 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Bakanlığımıza 383 personel alıyoruz
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