Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarıyla görüştü
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:50 Son Güncelleme: 17.06.2026 14:51

Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı kabul etti.

AA
Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarıyla görüştü
  • ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HAYMANA #MURAT KURUM #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarıyla görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA