Bakan Kurum, Londra’da son noktayı koydu: Yurt dışından çöp almıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının uluslararası alanda takdir topladığını belirterek, "Milletimize evlerini iki yıl gibi kısa bir sürede teslim ettik. Türkiye'nin burada sergilediği kararlılığı ve istikrarlı duruşu yaptığımız işlerden görerek COP31 Başkanlığını gerçekleştirebileceğine inanıyorlar." dedi.

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere'de temaslarda bulunan Kurum, Türk basınının sorularını yanıtladı.

HÜRMÜZ GERİLİMİ ENERJİ BAĞIMSIZLIĞININ ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin fosil yakıtlara bağımlılığın risklerini yeniden ortaya koyduğunu vurgulayan Kurum, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji bağımsızlığının stratejik öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nın böyle bir dönemde daha da anlam kazandığını ifade eden Kurum, enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşacak eylemler ve projeler olacak" diyen Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti.

"YENİLENEBİLİR ENERJİDE DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 62'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu kaydeden Kurum, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra nükleer enerji projelerinin de sürdüğünü söyledi.

Depolama kapasitesi ve şebeke altyapısının büyüdüğünü ifade eden Kurum, yerli elektrikli araç üretiminin de enerji bağımsızlığı açısından önemli olduğunu belirterek, "Tam bağımsız olacağım diyorsanız bunu yapmak zorunluluk haline geldi." diye konuştu.

"ABD DE DÖNÜŞÜM SÜRECİNE DAHİL OLACAK"

ABD'nin iklim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, dönüşüm sürecinin yalnızca hükümet kararlarıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Amerikan özel sektörünün COP31 sürecine destek verdiğini belirten Kurum, Amerikan Ticaret Odası'nın da dönüşümün gerekli olduğunu ifade ettiğini aktararak, "Bugün farklı kararlar alınabilir ancak önümüzdeki süreçte onlar da ister istemez bu sürece dahil olacaktır." dedi.

"YURT DIŞINDAN ÇÖP ALMIYORUZ"

Türkiye'nin İngiltere'den atık ithalatı yaptığı yönündeki eleştirilere de değinen Kurum, ithal edilen ürünlerin geri dönüşüm sanayisinde kullanılan ham maddeler olduğunu vurguladı.

"Biz yurt dışından çöp almıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, kağıt ve bazı plastik türlerinin üretimde kullanılmak üzere ithal edildiğini söyledi.

Türkiye'nin geri dönüşüm oranının yüzde 37 seviyesinde olduğunu belirten Kurum, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak depozito yönetim sistemiyle bu oranın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

COP31'İN 10 ÖNCELİKLİ BAŞLIĞI AÇIKLANDI

Kurum, COP31 Eylem Gündemi kapsamında belirlenen 10 öncelikli alanı şöyle sıraladı:

Sıfır Atık

Temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon

Gıda güvenliği

İklim uygulama köprüsü

Okyanuslar ve denizler

İklim dirençli şehirler

Gençlik ve eğitim

Dayanıklı sağlık sistemleri

Rio sinerjisi

Yeşil sanayileşme

Bu başlıklar kapsamında somut hedefler ve uygulama planları oluşturulduğunu belirten Kurum, atık miktarını yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÜRÜN KULLANIMI ZORUNLU OLACAK

Döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Kurum, üretim sektöründe geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Kurum, "2035 yılına kadar kıyafetlerde kullanılan malzemenin en az yüzde 15'i geri dönüşümden elde edilmiş olacak. Eski malzemeyi kullanıp atmayacağız." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ YÜZDE 35

Türkiye'nin 2035 yılı için yüzde 35 elektrifikasyon hedefi bulunduğunu söyleyen Kurum, bu dönüşümün yeni iletim hatları, depolama sistemleri ve şebeke yatırımlarıyla destekleneceğini belirtti.

"Yalnızca hedef koymak yetmez. Şebeke yatırımlarını yapmak zorundayız." diyen Kurum, temiz enerjiyle desteklenen elektrifikasyonun iklim hedeflerinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Kurum, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemelerin de hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı.

Plastik çatal, bıçak ve yemek kaplarının yerine geri dönüştürülebilir veya doğada çözünebilen ahşap ve kağıt bazlı ürünlerin teşvik edileceğini belirten Kurum, ilgili düzenlemenin eylül ayında yayımlanacağını duyurdu.

"ARTIK UYGULAMA ZAMANI"

COP31'in yalnızca hedeflerin konuşulduğu bir platform olmayacağını vurgulayan Kurum, bugüne kadar gerçekleştirilen iklim zirvelerinde çok sayıda karar alındığını ancak asıl önemli olanın uygulama olduğunu söyledi.

"Eğer bugün emisyonlar azaldıysa bu uygulamalar sayesinde oldu" diyen Kurum, COP31'in temel yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Artık uygulama zamanı geldi. O yüzden biz 'Uygulama COP'u' diyoruz. Süreci aksiyon, uzlaşı ve diyalog üzerine kuruyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör