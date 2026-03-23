Ekonomi Haberleri Bakan Kurum: Meteorolojik verilerle, doğamızı ve şehirlerimizi yarınlara hazırlıyoruz
Giriş Tarihi: 23.03.2026 13:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "İklim değişikliğiyle mücadelemizde en büyük güç kaynağımız olan meteorolojik verilerle, doğamızı ve şehirlerimizi yarınlara hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Daha dirençli şehirler, daha güvenli bir gelecek için bilimin rehberliğinde ilerliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemizde en büyük güç kaynağımız olan meteorolojik verilerle, doğamızı ve şehirlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü ailemiz olmak üzere meteoroloji bilimine emek veren herkesin 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlu olsun."

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
