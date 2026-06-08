Bakan Kurum paylaştı: TOKİ açık satış kampanyası başlıyor! Ankara örnek konutları tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek daire görüntüler paylaştı. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var" ifadelerine yer verdi.