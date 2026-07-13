Bakan Kurum S. Arabistan’da mutabakata varmıştı! Emlak Konut’un Hayat Mekke Projesi’nde yeni dönem

YILMAZ: "HAYAT MEKKE, ORTAK VİZYONUN SAHADAKİ EN GÜÇLÜ ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR"

Satış ofislerinin açılış töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke Projesi'nin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen dostluğun, karşılıklı güvenin ve stratejik ortaklığın sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prensi ile Başbakanı Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu ortak vizyon doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, yatırım, şehircilik ve gayrimenkul başta olmak üzere birçok alanda her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Yılmaz, Hayat Mekke Projesi'nin de bu güçlü iş birliğinin sahaya yansıyan en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Bakanı Kurum ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl arasında Riyad'da imzalanan 'Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı'nın şehir planlamasından konuta, altyapıdan dijital dönüşüme, akıllı şehir uygulamalarından yenilikçi finansman modellerine kadar birçok alanda yeni iş birliklerinin önünü açacağını belirterek, Hayat Mekke Projesi'nin de bu ortak vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca, gerçekleştirilen görüşmelerde Emlak Konut iştiraki EKA Asansör A.Ş.'nin Suudi Arabistan'da planladığı üretim yatırımı ile NHC iş birliğiyle yürütülen Hayat Mekke Projesi'nin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.