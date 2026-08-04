Bakan Kurum: Savaşlar enerji arz güvenliğini tehdit ediyor

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı" programında konuştu. Türkiye'nin COP31 hazırlıklarını akademi, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bilim diplomasisinin uluslararası iş birliklerini güçlendirecek önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Programda üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve çevre politikalarına yönelik bilimsel çalışmalarının artırılması, akademi ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve COP31 sürecine bilimsel katkı sunulmasına ilişkin yol haritası ele alındı.

"COP31'İ BİR UYGULAMA COP'U HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

COP31 hazırlıklarını kapsamlı bir istişare süreciyle yürüttüklerini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"COP31 hazırlıklarımızı toplumun bütün kesimlerinin katkı sunduğu kapsamlı bir istişare süreciyle yürütüyoruz. Başkanlığı üstlendiğimiz ilk günden itibaren yol haritamızı üç temel değer üzerine inşa ettik. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Diyalogla ülkelerin, toplumların, iş dünyasının, gençlerin ve bilim insanlarının beklentilerini dinliyoruz. Uzlaşıyla da farklı şartlara ve önceliklere sahip ülkeleri ortak hedeflerde buluşturuyoruz. Aksiyonla da bu hedefleri projelere, yatırımlara ve sahadaki uygulamalara dönüştürüyoruz."

Kurum, "Hedefimiz, COP31'i bir 'Uygulama COP'u' haline getirmektir. Sözü projeye, bilimsel bilgiyi teknolojiye, taahhütleri de sahadaki somut sonuçlara dönüştüren bir süreç yürütmek istiyoruz" dedi.

Bugüne kadar yoğun bir diplomasi süreci yürüttüklerini dile getiren Kurum, "Farklı kıtalardan ülkelerle ve buradaki müzakere gruplarıyla bir araya geldik; tarafların beklentilerini, süreçteki kaygılarını ve çözüm önerilerini teker teker dinledik. Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasıyla COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı yaptık. 196 ülkenin içinde olduğu en büyük organizasyonlardan biri" diye konuştu.