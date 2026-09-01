Bakan Kurum tarih verdi! Fethiye Körfezi’nde büyük temizlik başlıyor

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonlar İçin Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Girne-Mersin seferini gerçekleştirirken alabora olan gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi ve kayıp vatandaşlara da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

Nepal'deki sel felaketinin de herkesi derinden sarstığını dile getiren Kurum, doğanın dengesi bozulduğunda, haritalara çizilen o sınırların hiçbir anlamının kalmadığını söyledi.

Sel sularının vize sormadığını, kasırgaların kontrolden geçmediğini, iklim öfkesinin hiçbir diplomatik kuralı tanımadığını belirten Kurum, "Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa, biz de sınırları aşan bir iradeyi hep birlikte göstermek zorundayız. Tam da bu nedenle diyorum ki iklim adaleti, bu zorlu yolculukta bizim yegane pusulamız olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Bu küresel fırtınada hiçbir sorumluluğu, hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin, küçük ada devletlerinin en ağır bedeli ödemesine asla göz yummayacaklarını belirten Kurum, COP31 masasında, sessiz yığınların ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacaklarını vurguladı.

COP31'i, diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 sütun üzerine inşa ettiklerini hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler belirlemeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı, o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirlerde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Tarihe 'Uygulama COP'u' olarak geçmeye geliyoruz. Bütün diplomatik kapasitemizi, birikimimizi, tecrübemizi, uygulamadaki engelleri yırtıp atmak için kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015'teki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü, kıymetli bakanın elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz çok iyi hatırlarsınız. O tokmak sesi aslında yeni hedefler koymanın ötesinde, masadaki diplomasi çağını bitirip, sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış ziliydi. O gün kağıda dökülen imzaları, Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek, hepimizin boynunun borcudur. Fakat bunu tek başımıza, izole bir şekilde yapamayız. Yukarıdan aşağıya inen diplomatik kararlar, tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır."