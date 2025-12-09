Bakan Kurum: Tarihi Suriçi Çarşısı hizmete açılıyor

Konya'nın kalbinde Selçuklu mirasının izlerini taşıyan Tarihi Suriçi Çarşısı'nın 1. etabı bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından hizmete sunuluyor.

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada proje için "Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz biz imza olacak" dedi. Kurum şunları kaydetti:

"Konya'nın kalbinde devasa bir dönüşüm projesi…

Dünü ve bugünü buluşturan Tarihi Suriçi Çarşımızın 1. etabını bugün hizmete sunuyoruz.

Bu vizyon proje sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak; Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz biz imza olacak."