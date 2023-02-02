Bakan Kurum Teknoloji Fuarı’nda konuştu: Hasar tespitte en hızlı ülkeyiz

ATO Congresium'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış gününde katılımcılara hitap eden Bakan Kurum, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak doğal alanların korunması ve şehirlerin tertemiz olması için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin önemine değinen Kurum, "Sıfır Atık Hareketi'yle yaşamımızın her alanında tasarrufu, temiz üretimi ve verimliliği bir kültür haline getirerek yaygınlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ŞEHİRLERİ YÜKSELİYOR

81 ilin 100 yıllık geleceğini ortaya koyan Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı tamamladıklarını dile getiren Kurum, "Bu planla yatırımların ve arazilerin doğru kullanımını, şehrin siluetinin korunmasını, hayat kalitesinin artmasını ve istihdamın güçlendirilmesini sağlayacağız. Vatandaşımızın, akıllı uygulamaları kullanarak şehrin her yerine 15 dakikada ulaşabilmesini sağlayacak yenilikçi bir stratejiyi hayata geçiriyoruz. Hedefimiz iklim değişikliği, kıtlık ve doğal afetler gibi risklerle en güçlü şekilde baş edebilecek kabiliyetlere sahip 81 şehir oluşturmak" ifadelerini kullandı.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Bakanlık olarak on binlerce gencin katılacağı ve geleceğin şehirlerini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenleyeceklerinin müjdesini veren Kurum, "İstanbul'da 3 gün sürecek Türkiye'nin ilk şehircilik maratonunda gençlerimize, hayallerindeki şehirleri kurma imkânını sağlayacağız. Mart ayında gerçekleştireceğimiz bu maratonda dereceye giren gençlerimize ödüllerini takdim edeceğiz" bilgisini paylaştı.