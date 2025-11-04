Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından, 349 sosyal konutun yapımının tamamlandığı Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'ndeki ev sahibi olan vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz. TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı. Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor. Burası Düzce."

Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video

Görüntülerde görüşlerine yer verilen iki çocuk annesi Hiranur Kınay, son gün kampanyaya başvurduğunu belirterek, "TOKİ'nin bana çıkacağını düşünmüyordum. Zaten son dakika komşumun verdiği borçla başvurdum. Şansıma da hamileydim. Hamileyken aldım haberi, bebeğime çıktı yani. Şimdi çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Hasan Gür de TOKİ'den böyle bir evin çıkması hayalinin olmadığını belirterek, "Çocuklar, 'Baba senin şansın vardır.' dedi. Hakikaten de şansım varmış, nasipmiş çıktı." ifadesini kullandı.

Diğer hak sahibi Saadettin Kurt ise TOKİ'nin kasaba gibi bir yerleşim yeri kurduğunu ve içerisinde okul, cami, park ve kafeterya gibi birçok sosyal alanın mevcut olduğunu kaydetti.