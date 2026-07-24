Bakan Kurum için anahtar teslim tarihini açıkladı! TOKİ 500 bin konut için Malatya’da 2. kura heyecanı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ikinci aşama başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hak sahiplerinin belirlendiği 500 bin sosyal konut için daire seçimi Adıyaman'ın ardından Malatya'da devam etti.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekimi ile 8 bin 448 asil hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları tek tek belirlendi.
Malatya'da düzenlenen "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılışı"nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine teslim tarihini açıkladı.
HAK SAHİPLERİNİ SAĞLAM VE HUZURLU YUVALARINA KAVUŞTURUYORUZ
Asrın İnşası kapsamında deprem konutlarını teslim ederken bölgeye yönelik çalışmaların devam edeceğinin sözünü verdiklerini belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 500 Bin Sosyal Konut Hamlesi'nin bu anlayışın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
Kurum, "Çok değil, bundan altı ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş, hak sahibi kardeşlerimizin kuralarını çekmiştik. Bugün de 8 bin 448 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyor; yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz" dedi.
KONUTLAR AĞUSTOSTA TESLİM EDİLECEK
Sosyal konutların teslim takvimini de açıklayan Kurum, kurada evi çıkan vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmaya ağustos ayında başlayacağını bildirdi.
Bakan Kurum, "Kurada evi çıkan vatandaşlarımıza da evlerini ağustos itibarıyla teslim ediyoruz. Böylece konut arzını arttırıyor, vatandaşımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz. Rabbim yeni yuvalarımızı sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin. Şimdiden tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
"ENKAZIN YERİNİ SAPASAĞLAM 80 BİN KONUT ALDI"
Geçen gün Battalgazi'de meydana gelen deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalara da değindi.
Kurum, "Asrın felaketinde canımızdan can gitti, ciğerimiz yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. 'En karanlık gecenin bile aydınlık bir sabahı vardır' dedik, devlet millet el ele verdik" ifadelerini kullandı.
Malatya'da gelinen noktaya ilişkin Kurum, "Hamdolsun, siz bize güvendiniz, Rabbim de bizi sizlere Malatyalı kardeşlerimize mahcup etmedi. Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı" dedi.
MALATYA'YA 525 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Bakan Kurum, sosyal konutların yanı sıra Malatya'nın altyapısı, çevresi, ticareti ve üretimine yönelik yatırımların sürdürüldüğünü belirtti.
Duranlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kentin doğasının korunmasına ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Kurum, depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın da yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.
Malatya'ya yapılan yatırımların büyüklüğünü açıklayan Kurum, "Bugüne kadar Bakanlığımız eliyle Malatya'mıza 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Hâlihazırda 310 milyar lira tutarındaki yatırımımız da hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu.
"KONUTLAR BİTTİ DİYE İŞİMİZ BİTMEYECEK"
Deprem bölgesine ilişkin verdikleri sözü hatırlatan Kurum, "Konutlar bitti diye bizim deprem bölgesindeki işimiz bitmeyecek" dediklerini belirterek, "Biz hem afetin izlerini sileceğiz, hem de şehirlerimizin geleceğini inşa etmeye de talibiz" ifadelerini kullandı.
Millet bahçelerinden sosyal konutlara, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar çalışmaların devam edeceğini kaydeden Kurum, Malatya'yı daha dirençli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
"20 YILDA BİTMEZ DEDİKLERİ 500 BİN YUVAMIZ DİMDİK AYAKTA"
Konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinin ardından hükümete yönelik eleştirilere cevap veren Kurum, afet döneminde yürütülen çalışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kurum, "O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz: Afet günü, algı günü değildir. Afet günü, dayanışma günüdür! Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya boyun eğmedik. Polemik değil, eser ürettik. Tartışmadık; hizmete koştuk" dedi.
"Devlet nerede?" eleştirilerine de cevap veren Kurum, "Onlar ekranlardan 'Devlet nerede?' diye sordu. Biz sahadaydık, milletimizle omuz omuzaydık. Onlar 'Bu enkazın altında kalacaklar' diye hevesle bekledi. Biz arama kurtarmadan yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için aslolan; verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde asla yalnız bırakmamaktır!" şeklinde konuştu.
"2 YILDA BİTİRDİK, TESLİM ETTİK"
Deprem bölgesinde inşa edilen konutları hatırlatan Bakan Kurum, "'20 yılda bitmez' dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda bitirdik, teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız aziz milletimizi ağırlıyor!" ifadelerini kullandı.
Kurum sözlerini, "Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı. Güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı. Bu millet başardı. Türkiye başardı!" diyerek sürdürdü.
Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Güvenli şehirler kuracağız. Güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte omuzlayacağız" dedi.