Bakan Kurum için anahtar teslim tarihini açıkladı! TOKİ 500 bin konut için Malatya’da 2. kura heyecanı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ikinci aşama başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hak sahiplerinin belirlendiği 500 bin sosyal konut için daire seçimi Adıyaman'ın ardından Malatya'da devam etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekimi ile 8 bin 448 asil hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları tek tek belirlendi.

Malatya'da düzenlenen "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılışı"nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine teslim tarihini açıkladı.