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Giriş Tarihi: 3.08.2026 09:13

Bakan Kurum'a Kapalıçarşı esnafından anlamlı hediye: Devletin bütün gücünü hissettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında yeniden ihya edilen Tarihi Kapalıçarşı’yı ziyaret etti. Yeni iş yerlerine taşınan esnaf ile bir araya gelen Bakan Kurum’a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.

Bakan Kurum’a Kapalıçarşı esnafından anlamlı hediye: Devletin bütün gücünü hissettik
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş temasları kapsamında Tarihi Kapalıçarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.

KAPALIÇARŞI'NIN ANAHTARI HEDİYE EDİLDİ

Esnafın sevgi gösterisiyle karşılanan Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.

Bakan Kurum anahtarı, "Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız. O yıkık halinden sonra bu halini görünce insanın içi içine sığmıyor" diyerek teslim aldı.

"DEVLETİN BÜTÜN GÜCÜNÜ HİSSETTİK"

Çarşıyı çok beğendiklerini belirten Kahramanmaraşlı bir esnaf, "Her zaman yanımızdaydın. Allah'ım sizi incitmesin darda koymasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok sevindik çok mutlu olduk" derken bir diğeri "Devletin bütün gücünü hissettik buralar sayenizde çok güzel oldu. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #MURAT KURUM #KAPALIÇARŞI

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Bakan Kurum'a Kapalıçarşı esnafından anlamlı hediye: Devletin bütün gücünü hissettik
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