Bakan Kurum’a Kapalıçarşı esnafından anlamlı hediye: Devletin bütün gücünü hissettik

"DEVLETİN BÜTÜN GÜCÜNÜ HİSSETTİK"

Çarşıyı çok beğendiklerini belirten Kahramanmaraşlı bir esnaf, "Her zaman yanımızdaydın. Allah'ım sizi incitmesin darda koymasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok sevindik çok mutlu olduk" derken bir diğeri "Devletin bütün gücünü hissettik buralar sayenizde çok güzel oldu. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör