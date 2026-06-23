Bakan Kurum’dan 2035 vurgusu: Temiz enerji dönüşümü, adil bir kalkınma meselesidir

"ELEKTRİFİKASYONU FİNANSMANDAN KOPARAMAYIZ"

Bakan Kurum, Paris'te gerçekleşen ilk toplantıda COP31 Eylem Gündemi başlıklarından biri olan elektrifikasyonun öne çıktığını hatırlattı. Elektrifikasyonun COP31'in temel yaklaşımından biri olduğunu belirten Bakan Kurum, "Elektrifikasyonu finansmandan, finansmanı kalkınma hakkından, yenilenebilir enerjiyi şebeke yatırımlarından, şehirleri sanayiden, binaları günlük hayattan kopararak asla ele alamayız. COP31'in temel yaklaşımı, bu parçaları aynı ışığın altında birleştirmektir. Bu nedenle '2035'e kadar yüzde 35' hedefini teknik bir oran olmanın ötesinde; enerji güvenliğini, temiz üretimi, şehirlerin dönüşümünü ve adil kalkınmayı birlikte ele alan bütüncül bir çağrı olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ HEDEFE GİDEN YOLLARI ORTAYA KOYACAK RAPOR HAZIRLAMASI"

İki hafta önce Bonn'da, elektrifikasyon için '2035'e kadar yüzde 35' hedefini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Bakan Kurum, "Tüm dünyaya 'açık olacağız, şeffaf olacağız' dedik, 'Sürprizlere yer vermeyeceğiz' dedik ve ne düşünüyorsak ne yapmak istiyorsak bunu net bir şekilde ifade ettik. Bu hedef, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikle karşılanmasını öngörüyor. Bu hedefi belirlerken tüm parametreleri ele aldık. Bu noktada Uluslararası Enerji Ajansı da değerli katkılar sundu. Şimdi beklentimiz şu, bu hedefe giden yolları ortaya koyacak özel bir rapor hazırlaması. Gerek Uluslararası Enerji Ajansı'nın gerek Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın çalışmaları, 'Eğer ülkeler Net Sıfır Emisyon Hedefi'ni yakalamak istiyorlarsa bunu gerçekleştirmek durumundalar' diyor. Bizim Uluslararası Enerji Ajansı'yla stratejik ortaklığımız çerçevesinde özel bir raporla tüm ülkelere bunun gerekliliğini net bir şekilde bilimin ışığında ortaya koymuş olacağız. Bu raporun, ülkeler için genel bir değerlendirme olmanın yanında uygulanabilir, ölçülebilir ve takip edilebilir bir yol haritası olma niteliği taşıması bizim için çok kıymetli" dedi.