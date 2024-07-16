Bakan Kurum’dan Adana’ya konteyner limanı müjdesi

Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum'un son durağı Adana oldu. Önceki gün Adana'ya gelen Bakan İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Murat Kurum, Adana'da 2 bin 316 yeni konut ve iş yeri kurduklarını kaydederek, "Milletimizin hayır duasını aldık. Şimdi de Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık'ta devam eden 10 bin 586 yuva ve iş yerimizi de hızlıca tamamlayacağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, konuşmasında Adana özelinde planladıkları önemli projeler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelemiş ve süreci başlatmıştı. Gerçekten Adana'nın geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğümüz projede ÇED sürecini titizlikle yürütüyoruz. Kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin talepleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda titiz ve hızlı bir şekilde sürecimizi inşallah tamamlayacağız. Adana'nın geleceği adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz, Adana'mızın kalkınmasına çok büyük katkısı olacak büyük Konteyner Limanımızı inşallah Adana'mıza süratle kazandıracağız. Adana'mızın geleceğine yönelik çok büyük bir yatırım yapmış olacağız. Bu yatırım hem tarımsal hem de endüstriyel açıdan bölgemizin gücüne güç katacak. Bölgemiz bu manada rahatlayacak."