Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Malatya’da depremin izleri siliniyor! Esnaf kepenklerini açıyor

'MALATYA'DA UMUT YENİDEN FİLİZLENDİ'

13 yıldır Şire Pazarı'nda esnaflık yaptığını belirten Serhat Toktamış, depremin ardından bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Toktamış, "Konutlar bittikten sonra şehrin merkezini de yapmaya başladılar. Şehrin merkeziyle beraber iş yerleri de tamamlanmaya başladı. Yaşadıklarımız çok kolay şeyler değildi. Devlet her zaman yanımızdaydı zaten. Ev olarak da konut olarak da ve dükkan olarak da. Şu an rahatız, sevenlerimiz, tanıdıklarımız geliyor. Bu alanı gören çok mutlu oluyor. Çok şükür o günler bitti. Malatya'da umut yeniden filizlendi. Hayat yeniden başladı" dedi.