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Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:11

Bakan Kurum’dan Cenevre’de kritik görüşme: Gündem yeşil dönüşüm ve emisyon ticareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre’nin Cenevre kentinde Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi. Görüşmede yeşil dönüşümün küresel ticarete etkileri, sürdürülebilir değer zincirleri, Emisyon Ticaret Sistemi ve COP31 kapsamında geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı.

DHA
Bakan Kurum’dan Cenevre’de kritik görüşme: Gündem yeşil dönüşüm ve emisyon ticareti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu ve COP31 Başkanlığı Dünya Meteoroloji Örgütü Toplantısı Üst Düzey Oturumu programlarına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Sayın Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldik. Yeşil dönüşümün küresel ticaret üzerindeki etkilerini, sürdürülebilir değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatları ve ağustos ayında uygulamaya aldığımız Emisyon Ticaret Sistemi'ni ele aldık. COP31'de Dünya Ticaret Örgütü ile geliştirebileceğimiz iş birliği alanlarını değerlendirdik. Bu kapsamda, 13 Kasım'da DTÖ iş birliğiyle düzenleyeceğimiz Finans ve Ticaret Günü'nün; iklim, ticaret, finans ve yatırım başlıklarını somut adımlarla buluşturmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ #İSVİÇRE #CENEVRE #MURAT KURUM

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Bakan Kurum’dan Cenevre’de kritik görüşme: Gündem yeşil dönüşüm ve emisyon ticareti
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