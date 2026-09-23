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Giriş Tarihi: 23.09.2026 12:43 Son Güncelleme: 23.09.2026 12:45

Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Küresel bir hedef ortaya koyuyoruz

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “COP31’de sözlerin değil, somut sonuçların konuşulduğu bir zirveye ev sahipliği yapacak, uygulamanın iradesini yine hep birlikte tüm dünyayla paylaşacağız” dedi.

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DHA
Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Küresel bir hedef ortaya koyuyoruz
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından COP31 süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleri ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Yüksel Düzeyli Enerji Dönüşümü Çözümler Diyaloğu Toplantısı'nda temiz enerji dönüşümünü ve elektrifikasyonu ele aldık.

COP31 Başkanlığı olarak bu anlayışla 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35'e çıkarılması yönünde küresel bir hedef ortaya koyuyoruz.

Bu hedef doğrultusunda hazırladığımız ve eylem gündemi çıktılarımızla birlikte paylaşacağımız COP31 Elektrifikasyon Taahhüdümüzle, farklı ulusal koşulları ve öncelikleri gözeten kapsayıcı bir yaklaşım ortaya koymayı, mümkün olan en geniş desteği sağlayabilecek ortak bir zemin oluşturmayı amaçlıyoruz.

COP31'de sözlerin değil, somut sonuçların konuşulduğu bir zirveye ev sahipliği yapacak, uygulamanın iradesini yine hep birlikte tüm dünyayla paylaşacağız.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MURAT KURUM #COP31 #ÇEVRE #ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

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Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Küresel bir hedef ortaya koyuyoruz
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