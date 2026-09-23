Bakan Kurum’dan COP31 öncesi enerji dönüşümü mesajı: Yatırımlar hızlandırılmalı

COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyonu eylem gündeminin temel uygulama alanlarından biri olarak gördüklerini belirten Kurum, 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35'e çıkarılması hedefinin ortak bir yön gösterdiğini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda daha fazla temiz elektriğin yanı sıra güçlü şebekelere, depolama kapasitesine ve esnek sistemlere ihtiyaç olduğunu belirten Kurum, ulaşım, sanayi ve binalarda elektrifikasyonu hızlandıracak yatırımların yapılması gerektiğini ifade etti.

Kurum, enerjiye erişimin genişletilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin artan kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasının da temiz enerji dönüşümünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Ülkelerin finansman imkanları ve altyapı kapasitelerinin farklı olduğuna dikkati çeken Kurum, ortak hedefler korunurken her ülkenin kendi koşullarına uygun yollar geliştirebileceği bir uygulama zemini oluşturulması gerektiğini belirtti.

"BUNLARI SAHADA KARŞILIK BULAN BİR BÜTÜNE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

COP31 Elektrifikasyon Taahhüdü'nün 2035 hedefi etrafındaki siyasi iradeyi güçlendirdiğini belirten Kurum, taahhüdün aynı zamanda ülkeleri politika ve yatırımlarını hızlandırmaya çağırdığını dile getirdi.

COP31 Başkanlığı ile IEA arasındaki stratejik ortaklık kapsamında hazırlanan Elektrifikasyon Özel Raporu'nun yayımlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kurum, raporun ihtiyaç duyulan politika ve uygulamalar için güçlü bir analitik temel sunduğunu kaydetti.

Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde ellerinde 2035'te yüzde 35 hedefi, Elektrifikasyon Taahhüdü, Küresel Elektrifikasyon Girişimi ve IEA Elektrifikasyon Özel Raporu bulunduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şimdi bunları sahada karşılık bulan bir bütüne dönüştürmeliyiz. Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz."

"KÜRESEL HEDEFLERLE ÜLKELERİN UYGULAMA KAPASİTESİ ARASINDAKİ MESAFEYİ AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

Toplantıda Avustralya Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Kushla Munro, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Genel Sekreteri İklim Özel Danışmanı Selwin Hart ile çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcıları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri görüşlerini paylaştı.

İki saatten fazla süren toplantının kapanışında konuşan Kurum, elektrifikasyonun önündeki güçlüklerin ve çözüm imkanlarının farklı ülke ve kurumların deneyimleri üzerinden değerlendirilmesine imkan sağlandığını belirtti.

Kurum, "Buradan çıkan en önemli sonuçlardan biri şudur. Küresel hedeflerle ülkelerin uygulama kapasitesi arasındaki mesafeyi azaltmamız gerekiyor. Bunun için bugün paylaşılan deneyimleri ve önerileri burada bırakmayacağız. Bunları COP31'e giden çalışmalarımıza taşıyacak, somut proje ve işbirliklerine dönüşebilecek alanları ortaklarımızla birlikte değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkeler, uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları ve özel sektörle çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Kurum, "Analizi politikaya, politikayı yatırıma, yatırımı da sahada karşılık bulan sonuçlara dönüştürmeliyiz." dedi.

Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'e toplantıda yapılan konuşmaları taşımak istediklerini belirterek, "Çünkü COP31'de uygulamadan kastımız tam olarak budur. Alınan kararların yatırımlara, projelere ve insanların hayatında karşılık bulan sonuçlara dönüşmesi." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Kurum, toplantıda yapılan görüşme ve konuşmaların Antalya'ya giden süreçteki çalışmalara önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin başkanlığında 2026 COP31, 9-20 Kasım'da Antalya'daki Expo Merkezi'nde düzenlenecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör