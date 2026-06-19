Bakan Kurum’dan COP31 vurgusu: Büyük bir iklim seferberliğine dönüştürmek istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 1. Erciyes Zirvesi'ne katıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun birer konuşma yaptı. Bölge milletvekilleri, akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı zirvede konuşan Bakan Kurum, iklim değişikliğinin etkilerini örneklerle anlattı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporunda, 2015-2025 döneminin kayıtlardaki en sıcak 11 yıl olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, sırasıyla iklim, su, gıda ve güvenlik başlıklarının iklim krizinden zincirleme olarak etkilendiğini dile getirdi.
"2053 NET SIFIR EMİSYON VE YEŞİL KALKINMA VİZYONUNA SADAKATLE ÇALIŞIYORUZ"
Türkiye'nin iklim kriziyle mücadeleyi COP31 ev sahipliği ile uluslararası boyuta taşıyacağını kaydeden Bakan Kurum, "İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz, hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmeye, Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak projeleri yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma vizyonuna sadakatle çalışıyoruz. Yakın zamanda dünyayla paylaştığımız, Antalya 2035 hedeflerimizle bu yürüyüşü daha ileri taşımış bulunuyoruz. Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi, ülkemizin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür" diye konuştu.
"FİNANSMANA ERİŞEMEYEN ÜLKELERDEN DÖNÜŞÜM BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Konuşmasında Antalya 2035 hedefleri hakkında bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: Biz, COP31'i yalnızca bir zirve olarak değil; verilen sözlerin uygulamaya, taahhütlerin projeye, projelerin sahada sonuca dönüştüğü büyük bir iklim seferberliğine çevirmek istiyoruz. Bu yüzden COP31 yaklaşımımız net. Üç ilkesi var, diyalogla güven büyüteceğiz, uzlaşıyla yol açacağız, aksiyonla geleceği değiştireceğiz. Bir başka mesele de şu; küresel iklim meselesine dair, finansmana erişemeyen ülkelerden dönüşüm beklemek mümkün değil. Teknolojiye ulaşamayan toplumlara aynı yükü yüklemek hakkaniyetli değil. Eğer, paranın yönünü doğaya çevirmezsek, dünyanın yönü değişmez. Tüm gücümüzle de kaynağın yönünü hep birlikte değiştireceğiz. Biz uygulama, aksiyon adamlarıyız. Bu mesele yalnızca küresel masalarda konuşulan mesele değil. Şehirlerimizde de bizzat uyguluyoruz. 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık. Depremlerden sonra sahada hızlı ve sonuç odaklı bir inşaat seferberliği yürütüp 2 yılda 455 bin konutu bitirdik. Kolay iş değil. Bu, milletimizin başarısıdır. COP31'i de aynı disiplinle yürüteceğiz. Ölçeceğiz, planlayacağız, uygulayacağız ve sonuçları takip edeceğiz.
"BÜTÜN MÜCADELEMİZ, O ÇOCUKLARIN KARŞISINDA MAHCUP OLMAMAK İÇİNDİR"
Bakan Kurum, tüm çalışmaların amacının çocukların geleceği olduğunun altını çizerek, "Şurası çok açık ve net. Bütün bu çalışmaların sonunda dönüp bakacağımız yer çok uzak değil, çocuklarımızın gözleridir. O çocuklar, bizden uzun raporlar istemeyecek; 'Suyu ve toprağı korudunuz mu, şehirleri güvenli yaptınız mı, bana yaşanabilir bir dünya bıraktınız mı?' diye soracak. Bizim bütün mücadelemiz, o çocuklarımızın karşısına çıkıp mahcup olmamak içindir. Gelecek nesiller bizi ya bu krizi ortak akılla çözen basiretli yöneticiler olarak tarih sayfalarına yazacak ya da bu fırsatı heba eden basiretsiz figürler olarak anacaktır. Tercih hepimizindir, karar masadadır, mühür yüreklerimizdedir" ifadelerini kullandı.
MUHALEFET BELEDİYE BAŞKANLARINI KABULLER: BİZİM KAPIMIZ 86 MİLYONA AÇIK
Bakan Kurum muhalefet belediye başkanları ile görüşmelerine ilişkin de şöyle konuştu: Bizim yanımıza bir belediye başkanı geliyor, 'efendim belediye başkanı niye geldi? Niye görüştü?' Görüşmesen 'niye görüşmedin?' Biz görüşeceğiz bizim kapımız 86 milyona açık. Herkesle görüşeceğiz, herkesle istişare edeceğiz.