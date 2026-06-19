Bakan Kurum’dan COP31 vurgusu: Büyük bir iklim seferberliğine dönüştürmek istiyoruz

"2053 NET SIFIR EMİSYON VE YEŞİL KALKINMA VİZYONUNA SADAKATLE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin iklim kriziyle mücadeleyi COP31 ev sahipliği ile uluslararası boyuta taşıyacağını kaydeden Bakan Kurum, "İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz, hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmeye, Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak projeleri yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma vizyonuna sadakatle çalışıyoruz. Yakın zamanda dünyayla paylaştığımız, Antalya 2035 hedeflerimizle bu yürüyüşü daha ileri taşımış bulunuyoruz. Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi, ülkemizin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür" diye konuştu.

"FİNANSMANA ERİŞEMEYEN ÜLKELERDEN DÖNÜŞÜM BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Konuşmasında Antalya 2035 hedefleri hakkında bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: Biz, COP31'i yalnızca bir zirve olarak değil; verilen sözlerin uygulamaya, taahhütlerin projeye, projelerin sahada sonuca dönüştüğü büyük bir iklim seferberliğine çevirmek istiyoruz. Bu yüzden COP31 yaklaşımımız net. Üç ilkesi var, diyalogla güven büyüteceğiz, uzlaşıyla yol açacağız, aksiyonla geleceği değiştireceğiz. Bir başka mesele de şu; küresel iklim meselesine dair, finansmana erişemeyen ülkelerden dönüşüm beklemek mümkün değil. Teknolojiye ulaşamayan toplumlara aynı yükü yüklemek hakkaniyetli değil. Eğer, paranın yönünü doğaya çevirmezsek, dünyanın yönü değişmez. Tüm gücümüzle de kaynağın yönünü hep birlikte değiştireceğiz. Biz uygulama, aksiyon adamlarıyız. Bu mesele yalnızca küresel masalarda konuşulan mesele değil. Şehirlerimizde de bizzat uyguluyoruz. 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık. Depremlerden sonra sahada hızlı ve sonuç odaklı bir inşaat seferberliği yürütüp 2 yılda 455 bin konutu bitirdik. Kolay iş değil. Bu, milletimizin başarısıdır. COP31'i de aynı disiplinle yürüteceğiz. Ölçeceğiz, planlayacağız, uygulayacağız ve sonuçları takip edeceğiz.