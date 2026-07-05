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Giriş Tarihi: 5.07.2026 15:35 Son Güncelleme: 5.07.2026 16:11

Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı: 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ile ilgili verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

AA
Bakan Kurum’dan DOA paylaşımı: 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ile 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, DOA sistemine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan görselde, sistemin toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bin 673'e, toplanan ambalaj sayısının ise 7 milyon 600 bine ulaştığı bilgisi yer aldı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MURAT KURUM #ÇEVRE #ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

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Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı: 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı
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