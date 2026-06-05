Bakan Kurum’dan Dünya Çevre Günü mesajı: Türkiye, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke

"BU SU, TOPRAK VE HAVAYI GELECEK NESİLLERDEN EMANET ALDIK"

Bakan Kurum, iklim krizinin etkilerini dünyanın her yerinde gördüklerini kaydetti: Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ve Türkiye Çevre Haftası'nda, bu emanete sahip çıkma irademizi bir kez daha hatırlıyoruz. Hatırlamalıyız, çünkü ortak yuvamız dünya, ağır bir sınavdan geçiyor. İklim krizinin etkilerini artık uzak ülkelerin haberlerinde değil; kendi şehirlerimizde, kendi hayatlarımızda görüyoruz. Bazen bir selde, bazen bir kuraklıkta, bazen bir orman yangınında, bazen de mevsimlerin değişen dengesinde bu gerçeği hep birlikte yaşıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz: Bu toprak yalnızca bize ait değildir. Bu su yalnızca bizim değildir. Bu hava yalnızca bugünün insanına ait değil, çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak; devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir.