Bakan Kurum’dan, Hatay Habib-i Neccar Camisi paylaşımı

Hatay, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en ağır yıkımı yaşadı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kent, enkazın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devasa boşluklarla depremin en acı izlerinin sembolü oldu.

Evler ve iş yerleri gibi şehrin tarihi de yıkıma uğradı. Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi, depremde tamamen yıkıldı. Yasin Suresi'nde anılan Habib-i Neccar Hazretleri'nin caminin 4 metre altındaki türbesi, enkaz yığının arasında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Asrın İnşa Seferberliği' kapsamında kentte 153 bin 755 ev ve iş yeri yapıldı. Habib-i Neccar Camisi, tarihi Uzun Çarşı, Hükümet Konağı ve Tarihi Meclis Binası gibi kentin simge yapıları yeniden inşa ve ihya edildi.

Habib-i Neccar Camisi'nin inşasını, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdi. Enkazdaki taşlar tek tek toplandı, caminin her bir metrekaresi büyük bir titizlikle aslına uygun olarak inşa edildi. İnce işçilikle caminin her köşesi yeniden nakşedildi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin üzerinden 1055 gün geçtikten sonra cami, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden inşa edilmiş görüntüleri ile beraber, caminin 28 yıllık imamı Fethullah Uğraş'ın (56) açıklamalarını paylaştı. Uğraş'ın 'Evimi değil, camimi merak ettim' sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Çünkü Habib-i Neccar, Antakya'nın kalbiydi. Çok şükür yeniden ibadete açıldı. Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor" dedi.

EŞİYLE BİRLİKTE 5 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Cebrail Mahallesi'ndeki evi depremde yıkılan ve eşi ile birlikte 5 saat enkazda kalan Fethullah Uğraş, memleketi Antakya ilçesi Akçaova Mahallesi'nde 38 yakınını kaybetti. Bir süre Ankara'da tedavi olduktan sonra yeniden Antakya'da dönen Uğraş, Hatay'da 1200 imamdan biri olduğunu söyleyerek, "37 yıldır imamlık yapıyorum. Ama beni ayrıcalıklı kılan Habibi Neccar Camii'nde, Habib-i Neccar Hazretleri'nin gölgesinde hizmet etmek. Anadolu'da yapılmış ilk cami. Adına yapılan insan Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü, Peygamber Efendimizin hadislerinde, onun lisanında, övgüye mazhar olmuş bir zatın adını taşıyor. Hatay'ın en kıymetli varlığı Habib-i Neccar Hazretleri'dir, Habib-i Neccar Camii'dir. Dolayısıyla en kıymetli varlığını kaybedenin duygularını yaşadık" ifadelerini kullandı.

'CAMİ KADAR EVİMİ MERAK ETMEDİM'

Fethullah Uğraş, caminin enkazını gördüğü o ilk ana ilişkin, "Bir insanın dışarıdan gelip de evinin yerle bir olduğunu gördüğünde neler hissedebileceğini tahmin edersiniz. Tüm Antakyalılar olarak Habib-i Neccar Camii'nin enkazını görmek bizim için tarifi olmayan büyük bir acıydı. Kendi evimizden hiç bahsetmedik, benim evim de yıkıldı ama 'Habib-i Neccar Camisi kadar evimi merak etmedim' desem yeridir. Yani Antakya'yı bir insana benzetirsek; Habib-i Neccar Hazretleri o insanın kalbidir. Cami enkazını gördüğünde insanlar kalbi durmuş bir insanı gördü. Şu an camiyi ayakta gördüklerinde ise yeniden hayata dönmüş bir insanı görüyorlar" diye konuştu.