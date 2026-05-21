Bakan Kurum’dan Kopenhag’da COP31 diplomasisi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantıya katılan bakanlar ve ülke temsilcileri ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Daha sonra Danimarka Kralı X. Frederik, Bakan Kurum'u VII. Frederick Sarayı'nda kabul etti.

Türkiye'de düzenlenecek COP31 başta olmak üzere; iklim, çevre ve şehircilik konularının ele alındığı görüşmede Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı ve İklim Eylem Ekibi Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart da yer aldı.