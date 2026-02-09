Bakan Kurum: 455 bin yuvamızı tamamladık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum depremler nedeniyle 150 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşandığını ifade etti.

455 bin konutun tamamlanıp teslim edildiğini ifade eden Kurum, deprem bölgelerinde yeniden yapılaşma çalışmaları sırasında 11 ilde 200 bin kişinin 7 gün 24 saat çalıştığını anlattı. Asrın inşası sürecinde dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldıklarını aktaran Kurum, "Bizi en çok yalan haberler yordu" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Kurum, Deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek "Depremin ilk anında bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken kalıcı konutlarımızın yapımına da eş zamanlı başladık. 15'inci günde ilk temelleri attık, 'ne aceleniz var' dediler. Dedik ki 'biz milletimize bir söz verdik, o sözü tutacağız.'' 5'inci günde ilk evlerimizi milletimize teslim ettik. Ve geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik, milletimize anahtarlarını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat'ın acısı hala tazeliğini koruyor. Deprem şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

Depremde 53 bin canımızı toprağa verdik. 11 ilimizde 14 milyon insanımız depremden doğrudan etkilendi.

Biz bu karanlıktan çıkmasını hep birlikte bildik. Önce milletimiz bize inandı biz de milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece-gündüz hiç durmadık.

3 bin 481 şantiyede 200 bin işçi çalıştı. Felaketin üzerinden 45 gün geçmişken ilk konutlarımızı teslim ettik.

455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. "Bu şehirler ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar" dedik.

11 il hep önceliğimiz oldu. Konutları inşa ederken yaşam alanları da açtık.

En büyük yıkımları yeniden hayata çevirdik.

Gücümüz, millet-devlet birlikteliğidir. Şehitlerimizi anarken hep birlikte "Türkiye'nin gücüne bak" dedik.

Türkiye en zor gününde bile ayağa kalktı. Sahip olduğumuz bu güç sadece beton ve demirden değildir.

Tüm iftiralara 455 bin konutla cevap verdik. asrın inşası sürecinde bizi en çok dezenformasyon yordu.