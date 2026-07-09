Bakan Kurum’dan Riyad’da kritik enerji diplomasisi! COP31 ve ’35’e 35’ hedefi masaya yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da enerji diplomasisi kapsamında önemli temaslarda bulundu. Bakan Kurum, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Âl Suud ile gerçekleştirdiği görüşmede COP31 Başkanlığı kapsamındaki öncelikleri ve enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu paylaştı.
COP31 VİZYONU VE "35'E 35" HEDEFİ ANLATILDI
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Riyad temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Âl Suud ile bir araya geldik." ifadelerini kullandı.
Kurum, "COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık." dedi.
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE DÜŞÜK KARBONLU YAKITLAR GÜNDEMDEYDİ
Görüşmede yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıtlar alanındaki hedeflerin de ele alındığını belirten Kurum, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerimiz ile Eylem Gündemimiz kapsamında '35'e 35' Küresel Elektrifikasyon Hedefimizi ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi verdik." diye konuştu.
ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ DE GÖRÜŞÜLDÜ
Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının da görüşmenin gündeminde yer aldığını belirterek, "Ayrıca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkürlerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.
"ORTAK HEDEFLERİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"
Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki deneyiminin COP31 sürecine katkı sunacağına inandığını vurgulayan Kurum, "Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun, COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Riyad temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Âl Suud ile bir araya geldik.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 9, 2026
COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık.
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve… pic.twitter.com/FJU6ZOwLqy
TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN'DAN KONUT VE AKILLI ŞEHİR ORTAKLIĞI!
Öte yandan dün Suudi Arabistan ile belediye ve konut sektörlerinde iş birliğini güçlendirecek "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" da imzalandı.
Emlak Konut Global tarafından Mekke'de hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi'nin de ele alındığını aktaran Kurum, projenin yüzde 25'lik bölümünün yabancı yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.