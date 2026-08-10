Bakan Kurum’dan Sındırgı paylaşımı: Anahtarları çok yakında teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de 10 Ağustos 2025'te meydana gelen depremin ardından inşa edilen afet konutlarında çalışmaların son aşamaya geldiğinin bilgisini verdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu millet yalnız kalmadı. Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da, bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlandığı, Bakan Kurum'un talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yeniden inşa çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Sındırgı'da 27 Ekim 2025'te 6,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği, bölgede artçıların uzun süre devam ettiği hatırlatılan açıklamada, iki büyük depremin ardından Sındırgı ile Bigadiç'te bir yıl içinde 1121 köy evi ve konut ile 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşa çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

"GECE DAHİ ÇALIŞTILAR"

Bakan Kurum'un paylaşımında yeni yapılan afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüşlerinin bulunduğu video da yer aldı.

Videoda görüşlerine yer verilen depremzede Harun Akbaş, konutların çok hızlı yapıldığını belirtti.

Bu kadar hızlı olmasını kimsenin aklından geçiremediğini kaydeden Akbaş, "Muhalefet 'olmaz, imkanı yok' dedi. 'Olmaz' dedikleri oldu. Hayalleri yetmiyordu, ama yaptılar. Evler meydanda, işte görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece söz verip de sözü tutmak değil, onun üzerine çıktılar. Nerede yalnız kalacağız ki? Bu millet yalnız kalmadı. Evlerimizde mutlu yaşarız. Hükümetimize dua ederiz. Gerçekten çok güzel olmuş." dedi.

Depremzede Ali Koyun da yaşadıkları acının ardından devletin kendilerine sahip çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"O acıyı yaşadık. Evimiz göçtü, yıkıldı. Ama devlet bak arkamızda durdu, bize evleri yaptılar. 'Çok kısa zamanda da teslim edeceğiz' diyorlar. 'Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur' dedik. 'Bize de devlet sahip çıkar, yapar' dedik. Gece dahi çalıştılar. Devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu. Başlanmış iş, bitmiş sayılır. Bir ay içerisinde her şey biter."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör