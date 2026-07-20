Bakan Kurum’dan Tuzla paylaşımı: Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha...

Hak sahiplerinden Sıdıka Koca, evlerinin daha önce depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bizim evlerimiz çürümüştü, o dönem bütün demirleri çıkmıştı. Millet belediyeye gitti, şikayet etti. Belediye başkanının kararıyla bu evden çıktık. Allah razı olsun. İyi ki de çıkmışız. Bizi çürük binadan kurtardılar. Bin şükür; gönül rahatlığıyla uyuyorum, Sanki bütün dünyayı bana vermişler gibi oldum. Ödemeler de iyi insanı boğmuyor. Evleri çürük olanlar, evine güvenmeyenler devlete gitsin başvursun, evini yenilesin. Ben tavsiye ederim. Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez" dedi.

Sıdıka Koca'nın eşi Muzaffer Koca ise anahtarını aldıktan sonraki yaşadığı duyguyu, "Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Rezerv alanlarını yaptı. Binamızı yaptı, teslim etti, biz anahtarımızı aldık. Evime girdim duygulandım. Yani ağladım, kendi evime geldiğim için göz yaşlarımı tutamadım" sözleriyle anlattı.