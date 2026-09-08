Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" paylaşımı: “Siz istediniz, 1 yıl daha uzattık”

Kabinenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık 2026'da tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435 bin 683 bağımsız bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını, 108 bin 881 bağımsız bölümün ise dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan Kurum'un paylaştığı verilerde 2026 yılı sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

YARISI BİZDEN İLE 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor