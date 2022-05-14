Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek





Zirvede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son 5 yılda (2017-2021) çiftçilere yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "2022 yılı için 25.8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3.2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık" dedi.