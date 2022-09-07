Bakan Nebati, Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Hutton ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Kovid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ayrıca, "Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Sn. Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarı ile sürdürmüş olan Sn. Kouame ile bugün bir araya geldik. Sn. Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca, Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sn. Kouame'ye teşekkür ederim. Sayın Kouame döneminde olduğu gibi Sn. Lopez Direktörlüğünde de işbirliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim." dedi.