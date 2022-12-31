Bakan Nebati duyurdu! 2023’de 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklar için de 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm adaylarımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu.