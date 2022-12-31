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Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:12 Son Güncelleme: 31.12.2022 11:15

Bakan Nebati duyurdu! 2023'de 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bakanlığımızın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklarımıza ise 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Bakan Nebati duyurdu! 2023’de 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklar için de 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapılacağının müjdesini verdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm adaylarımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu.

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Bakan Nebati duyurdu! 2023'de 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
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