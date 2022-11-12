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Giriş Tarihi: 12.11.2022 17:09

Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelerek son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelerek son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, bugün de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürdük. Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi
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