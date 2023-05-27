Bakan Nebati’den CHP’li Başarır’a sert cevap: Bir daha böylesi bir seviyeyi muhatap almayacağım

'BİZ HİZMET ÜRETMEYE GELDİK KAVGA-GÜRÜLTÜ İÇİN GELMEDİK'

Bakan Nebati, Başarır'ın paylaşımına sessiz kalmadı. Nebati'de Twitter hesabı üzerinden Başarır'a şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Başarır, CHP zihniyetinin seviyesini göstermiş olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim. Mersin'e adım attığım ilk andan bu yana söylediğim gibi biz buraya çalışmaya, hizmet üretmeye geldik. Kavga-gürültü için gelmedik.

'SİZ SİYASET YAPMAYI LAF YARIŞTIRMAK, GERÇEKLERİ ÇARPITARAK İNSANLARA HAKARET ETMEK OLARAK GÖRÜYORSUNUZ'

"Dostun evi gönüllerdir" demiş Yunus Emre. Bizler de Mersin'imize gönüller yapmak için, eser ve hizmet üreterek şehrimizi güçlü yarınlarına taşımak için geldik. Ancak anlaşılan siz siyaset yapmayı eser ve hizmet üretmek olarak değil, laf yarıştırmak, gerçekleri çarpıtarak insanlara hakaret etmek olarak görüyorsunuz. Keşke enerjinizin en azından bir kısmını meyve veren ağaçları taşlamak yerine, meyve ağacı dikmeye, insanımıza hizmet üretmeye harcasanız. Keşke saldırgan ve çirkin ifadelerinizle sürekli gündem olmaya çalışmak yerine eserlerinizle, projelerinizle meydanlara çıksanız. Anadolu irfanı da Mersin'in kardeşlik ahlakı da sizin bu tavırlarınızı asla tasvip edemez.

'TARTIŞMA ADABINIZI GELİŞTİREBİLMENİZ İÇİN KİTAP OKUMANIZI VE MÜNAZARA GRUPLARINA KATILMANIZI ÖNERİRİM'

Bilişsel kapasiteniz ve dar kelime dağarcığınız duygu ve düşüncelerinizi sözcüklerle aktarmakta sizi zorluyor olabilir. Ancak çiğ sözcüklerle saldırıda bulunmak yerine tartışma adabı geliştirebilmek ve fikirlerinizi uygun sözcüklerle aktarabilmek adına size kitap okumanızı ve münazara gruplarına katılmanızı öneririm. Görünüyor ki gerçekliği algılama ve yorumlama biçiminizde çarpıklıklar var.

'BİR DAHA BÖYLESİ BİR SEVİYEYİ MUHATAP ALMAYACAĞIM'

Profesyonel destek almanız daha gerçekçi ve işlevsel düşünceler geliştirebilmenize yardımcı olacaktır. Şunu da bilmenizi isterim ki bir daha böylesi bir seviyeyi muhatap alacak da değilim. Eğer bir gün olur da laf değil eser ve icraat yarıştırmak isterseniz buyurun gelin. "Yok, ben ille de laf cambazlığı yapacağım" diyorsanız o da sizin nerede durduğunuzun, hangi siyaset anlayışından medet umarak nasıl bir yolda yürüdüğünüzün resmi olacaktır."