Bakan Nebati’den Türk ekonomisini hedef alan muhalefete tepki: Yalancılık, iftira, millet düşmanlığı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefetin son dönemde Türk ekonomisine yönelik adeta 'saldırı' niteliğindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Nebati, Onlar sürekli rezil olmaya bir türlü doyamadılar ancak biz onlar adına sürekli utanmaktan bıktık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Biz gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu, batık banka krizleri nedeniyle insanların hayatlarının bittiği bir enkazı devraldık. 21 yılda kurduğumuz güçlü ekonomik altyapı ve bankacılık sistemi sayesinde nice badirelerden güçlenerek çıktık.