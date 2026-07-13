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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek: Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:11

Bakan Şimşek: Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da desteklemektedir." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Şimşek: Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir. Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #ÖDEMELER DENGESİ #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB

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Bakan Şimşek: Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor
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