Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci birkaç aylık gecikmenin ardından devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara karşı dayanıklılık sergilediğini ifade etti. Şimşek, ekonominin bu süreçte dirençli bir yapı ortaya koyduğunu vurguladı.

Enflasyona yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek "Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirmek için maliye politikası ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki biraz gecikse de bunu başaracağız. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil, bunlar bir bahane de değil ama buna rağmen önemli olan ilerlemedir. Dezenflasyon süreci birkaç aylık gecikmeyle tekrar devam edecektir, tekrar yoluna girecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, son yıllarda cari açıkta yapısal iyileşme olduğunu belirtti. Rezervlerde altın fiyatlarındaki düşüşün olumsuz etkisine işaret eden Bakan Şimşek "Sermaye çıkışları ve savaş etkisine rağmen rezerv yeterliliği yüzde 27 seviyesinde" dedi.

EKONOMİDE EN KRİTİK BİLEŞEN: FİYAT İSTİKRARI VE MALİ DİSİPLİN

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece bankacılık sektörü değil, ekonomimiz son 2 yılda güçlü şoklara karşı dayanıklılığını gösterdi. Bunlar tesadüfen olmadı. Fiyat istikrarı bizim için çok önemli ve en kritik bileşendir. Fiyat istikrarı programın temelini oluşturuyor. Mali disiplini inşa ettik, bundan sonra sürdürülmesi önem arz ediyor. Son yıllarda cari açıkta yapısal iyileşme var.

DEZENFLASYONDA GECİKMELİ AMA KARARLI İLERLEYİŞ

Enflasyonun kalıcı şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye ayağıyla ve yapısal ayağıyla gerekli desteği vereceğiz. Biraz gecikse de buna ulaşacağımıza eminim. Birkaç ay gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecek, yoluna girecektir.

BÜTÇE VE CARİ DENGELERDE HEDEFİN ALTINA İYİMSER BAKIŞ

Bu yıl eşel mobil gibi çok kritik bir uygulamayı devreye almış olmamıza rağmen bütçe hedefimizi bu yıl tutturacağız. %3,5 açık hedefimiz var ama çok büyük ihtimalle bunun altında bir oran olacak. Bu yıl bizim tahminimiz, cari açığın yılı %3 ya da altında bir oranda kapatmasıdır. Uzun yıllar ortalaması ise %3,3'tür.

DIŞ TİCARETTE PETROL ETKİSİNE RAĞMEN DENGELİ GÖRÜNÜM

Dış ticaret açığında, büyük bir petrol şokuna rağmen önemli bir bozulma yok. Cari açık çok rahat yönetilebilir. Yıllıklandırılmış olarak dış ticaret açığında çok büyük bir bozulma yok; bugüne kadar toplam 1,5 milyar dolar.

Turizm gibi alanlarda da önemli bir bozulma yok. Cari açık artışı önemli ama yönetilebilir gördüğümüz için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Brüt dış finansman ihtiyacının millî gelire oranı %20. Dış şok olmasaydı bu oran %15 olacaktı.

REZERVLERDE KUR VE ALTIN ETKİSİNE RAĞMEN GÜÇLÜ SEYİR

Bu yıl altın fiyatlarındaki gerilemenin rezervler üzerinde olumsuz etkilerini yaşadık. Rezervlerde ciddi iyileşme oldu. Savaşın etkisiyle bir miktar çıkış yaşandı. Rezervlerin önemli bir kısmı altın olduğundan, değişimin %40'a yakını altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Rezervler konusunda endişeye mahal yok.

Dünyada %20 düzeyindeki rezerv yeterli bulunurken, biz çıkışlara rağmen %27 seviyesindeyiz. Dünyada 3 aylık ithalatı karşılayacak rezerv yeterli görülürken, bizim 5 aylık rezervimiz bulunuyor.

KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRECİ TAMAMLANMA NOKTASINDA

KKM'den çıkış büyük oranda tamamlandı. Program döneminde 220 milyar dolarlık bir düzelme söz konusu.

İnanıyorum ki bankacılık sektörümüzün önünde çok ciddi fırsatlar var. Son yıllarda reel kârlılıkta bankacılık sektörü açısından bir miktar düşüş söz konusu. Ancak bu geçici bir dönem ve geçici bir durumdur.

SANAYİDE DÖNÜŞÜM VE LOJİSTİK ODAKLI BÜYÜME MODELİ

Sanayide dönüşüm bizim için kritik. Artık düşük ücretler üzerinden rekabet etmek istemiyoruz.

Demiryolları önceliğimizdir. Bizim için kritik olan, üretim üslerinin demiryollarıyla limanlara bağlanması ve lojistiğin güçlendirilmesidir.

Şoklarla mücadele ederken, bunların fırsata çevrilmesi için de çalışmalarımız vardır."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör