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Giriş Tarihi: 8.09.2026 15:04

Bakan Şimşek: Eğitim politikalarımızı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PISA 2025 sonuçlarına ilişkin, "Kalkınmanın temel unsurlarından biri olan beşeri sermayemizin niteliğini daha da güçlendirmek için eğitim politikalarımızı sürdürecek, elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

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DHA
Bakan Şimşek: Eğitim politikalarımızı sürdüreceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PISA 2025 sonuçlarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Türkiye, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2025 sonuçlarına göre sıralamasını tüm alanlarda yükseltirken fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerinde performans gösterdi. 91 ülke arasında sıralamamız; fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak yükseldi.

OECD ülkeleri arasında 2022'ye kıyasla her 3 alanda puanını en fazla artıran Türkiye, son 10 yılda 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi oldu. 2026 yılı bütçesinde en yüksek payı, yüzde 15,3 ile eğitime ayırdık. Kalkınmanın temel unsurlarından biri olan beşeri sermayemizin niteliğini daha da güçlendirmek için eğitim politikalarımızı sürdürecek, elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #TÜRKİYE #OECD

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Bakan Şimşek: Eğitim politikalarımızı sürdüreceğiz
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