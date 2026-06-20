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Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:47

Bakan Şimşek: Enerjide dönüşüm Türkiye için zorunluluk

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası tarafından Türkiye’ye sağlanan 400 milyon Euroluk yenilenebilir enerji ye yönelik finansmana ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

İHA
Bakan Şimşek: Enerjide dönüşüm Türkiye için zorunluluk
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Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 400 milyon avro (468,4 milyon dolar) tutarında ilave finansmanı onayladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın söz konusu finansmanına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Şimşek, dışa bağımlığığın azaltılması için Türkiye'de yeşil dönüşümün bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı.

Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz.

Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK

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Bakan Şimşek: Enerjide dönüşüm Türkiye için zorunluluk
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