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Giriş Tarihi: 31.08.2026 08:23

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

AA
Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı’na katılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'da yer alacak. ABD'nin Asheville kentinde bugün başlayacak toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak. Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor

Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine gitti.

Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak.

Küresel büyüme görünümü, derinleşen küresel dengesizlikler ve dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri gündemin diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Toplantılara katılacak bakanlar ayrıca büyüme dostu politikaları ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüşecek.

Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD #MEHMET ŞİMŞEK

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Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak
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