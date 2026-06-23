Bakan Şimşek, Londra’da İklim Finansmanı ve Yatırımcı Zirvelerine katılacak

Temasları kapsamında bu akşam Londra'ya hareket edecek olan Şimşek, "London Climate Action Week" çerçevesinde düzenlenen programlarda küresel yatırımcılarla bir araya gelecek. Görüşmelerde iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Şimşek'in Londra temasları, Türkiye'nin bu yıl Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve iklim finansmanı alanındaki çalışmaların güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Program kapsamında Şimşek, Net Zero Delivery Summit ve Climate Resilience Finance Summit'in açılış oturumlarında konuşma yapacak. Ayrıca BNP Paribas Türkiye Konferansı'nda uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle buluşarak Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, reform süreci ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Yarın başlayacak temaslarını iki gün boyunca sürdürecek olan Şimşek'in, perşembe günü Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör