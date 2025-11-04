Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışının üzerine çıkaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, ''Program sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var 1-2 aylık yavaşlama normal. Önemli olan trendin nereye gittiğidir. Gıda kaynaklı geçici bir şok var. Kuraklık ve don olayı yaşadık. Dezenflasyon hızı başlangıçta güçlü olur, zamanla yavaşlar bunu öngörüyoruz. Enflasyon, bu sene neden yüzde 30'da kalacak diye sorarsanız, kuraklık ve don sebepli gıda şoku diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bankacılık ağırlıklı bir finans modelinden sermaye piyasaları odaklı bir finans modeline geçiş yapmak istiyoruz.

2025 yılının ilk 9 ayında toplam finansmanın yüzde 34'e yakını sermaye piyasalarından temin edildi.

Kaynakların lirada tutulmasını, liraya rağbeti artırmak istiyoruz bu da sermaye piyasaları ağırlıklı bir modeli gerektiriyor.

Tahvil ve kira sertifikası ihracı alanlarını çok önemsiyorum.

MANİPÜLASYON AÇIKLAMASI

Bazı fonlar üzerinde manipülasyon yapıldığını biliyoruz, manipülasyon alanında eksikler olduğunu biliyoruz, eksikleri gidereceğiz.

Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üstüne çıkaracağız.

Dezenflasyon ile birlikte piyasalar derinleşecek.

Nitelikli halka arzlar konusunda talep var, bu konuda hemfikiriz.

Halka arzların önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli bir husus.

"FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİĞİMİZ"

Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz, burada ilerleme var.

Program sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var.

Gıda kaynaklı geçici bir şok var.

Bütçe açığını yüzde 3 ve altına çekeceğiz"