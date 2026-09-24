Bakan Şimşek: Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

"SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör