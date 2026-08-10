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Giriş Tarihi: 10.08.2026 13:09

Bakan Şimşek sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirerek "Sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü" dedi.

İHA
Bakan Şimşek sanayi üretim verilerini değerlendirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 1,4 azaldığını, aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğünü duyurarak, yüksek teknoloji sektörlerindeki üretimin ise yüzde 3,9 arttığını bildirdi.

"SANAYİ ÜRETİMİMİZ İKİNCİ ÇEYREKTE YILLIK YÜZDE 1,9 BÜYÜDÜ"

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı.

Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #MEHMET ŞİMŞEK #SANAYİ

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Bakan Şimşek sanayi üretim verilerini değerlendirdi
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