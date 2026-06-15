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Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:59 Son Güncelleme: 15.06.2026 15:04

Bakan Şimşek sanayi üretimi verisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim verisine yönelik olarak "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye’yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek sanayi üretimi verisini değerlendirdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yıllık %6,0 artan Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yorumladı.

Şimşek şunları kaydetti:

Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti.

Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu.

Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #TÜRKİYE

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Bakan Şimşek sanayi üretimi verisini değerlendirdi
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