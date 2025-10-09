Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.10.2025 14:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim verilerine ilişkin, "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor. Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken 24 imalat sanayi sektörünün 18’inde artış kaydedildi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim verilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor. Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi. Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor. Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

