Bakan Şimşek: Savunma sanayi bizim için en kritik sektör

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Saha 2026 Savunma Havacılık Fuarı'nda stantları ziyaret etti. Bakan Şimşek fuarı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve beraberindeki heyetle gezdi.

TÜRKİYE-KUVEYT ARASINDA SAVUNMA SANAYİ NİYET BEYANI İMZA TÖRENİ

Ardından Bakan Şimşek, Türkiye – Kuveyt Savunma Sanayii Niyet Beyanı İmza Töreni'ne katıldı. Törende Kuveyt Savunma Bakanı H.E. Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün arasında; Aselsan, Baykar, Havelsan, Otokar ve Yonca Teknik Tersanesi firmalarından savunma sanayii sistemleri tedarikine yönelik Devletten Devlete Satış Protokolü kapsamında Niyet Beyanı imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki savunma sanayii işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir adım niteliği taşıyan niyet beyanı imza töreninin ardından Bakan Şimşek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'DİĞER SEKTÖRLERİN DE DÜNYADA KONUMLANMASINA YARDIMCI OLACAK'

Bakan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

Geçen sene de gelmiştim, bu sene çok daha etkileyici, çok daha muhteşem. Savunma sanayi bizim için en kritik sektör, çok güçlü bir şekilde desteklediğimiz bir sektör. Savunma sanayinin bizim açımızdan bir önemi de şu; gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere savunma sanayi ekosistemini güçlü bir şekilde inşa etmiş durumdayız.

Bizim için değerli olan önemli bir ihracat kalemi. 90'lı yıllarda Türkiye dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı. Bugün dünyanın en büyük ilk 11'inci ihracatçısı inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı ama siparişler 18 milyar dolardı.

Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığının azalmasında büyük katkısı olan bir sektör. Bizim için orta uzun vadede ikili kullanım ve buradan sivil teknolojilerin gelişmesi. O anlamda biz sektörün rolünü ve geleceğini çok önemsiyoruz.

Çok güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımız derinleştikçe, geliştikçe bu ekosistemi daha güçlü bir şekilde desteklemiş olacağız. Doğrusu buraya her geldiğimde Türkiye ekonomisi Türk sanayisi açısından çok daha iyimser bir gerçeklik sözkonusu.

Dolayısıyla inşallah savunma sanayindeki bu teknolojiler, bu gelişmeler diğer bütün sektörlerin de güçlü bir şekilde rekabetçi bir şekilde dünyada konumlanmasına yardımcı olacak.

