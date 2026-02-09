Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi daha dengeli ve dayanıklı bir yapıya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen AlUla Konferansı'nda Türkiye ekonomisinin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin büyüme ve dış ticaret performansının daha dengeli bir seyir izlediğini ifade eden Şimşek, bu gelişmeyle birlikte ekonomideki kırılganlıkların önemli ölçüde azaldığını söyledi. Doğrudan yabancı yatırımların ekonomi için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Şimşek, söz konusu yatırımların yalnızca finansman sağlamadığını, aynı zamanda teknoloji ve bilgi birikiminin ülkeye kazandırılmasında da önemli rol oynadığını vurguladı.

İhracat yapısına ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 62'sinin doğrudan yabancı yatırımlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Küresel ticarette korumacılığın arttığı bir dönemde hizmet ihracatının bu eğilimlerden şu ana kadar olumsuz etkilenmediğini ifade eden Şimşek, bu alanın ekonomiye güçlü katkı sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Hizmet sektörünün performansına da değinen Şimşek, Türkiye'nin ticari hizmetler alanında dünya genelinde en güçlü 20 ülke arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir denge unsuru olabileceğini sözlerine ekledi.